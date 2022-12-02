الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متراجعة مع ترقب آفاق السياسة النقدية

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية انخفاضًا في ختام جلسة تداولات الجمعة، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب آفاق السياسة النقدية.

وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.1% أو ما يعادل 0.7 نقطة عند 443 نقطة، لكنه صعد بنحو 0.5% في إجمالي تعاملات الأسبوع.

وانخفض “فوتسي 100” البريطاني بنسبة طفيفة تعادل نقطتين عند 7556 نقطة.

وتراجع “كاك” الفرنسي بنحو 0.2% (-11 نقطة) مسجلًا 6742 نقطة.

وصعد “داكس” الألماني 0.3% (+39 نقطة) إلى 14.529 ألف نقطة.

أداء الأسهم الأوروبية

وتأثرت البورصات الأوروبية سلبًا بتقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر إضافة الاقتصاد عدد وظائف أكثر من التوقعات في نوفمبر، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع معدلات الفائدة لتهدئة سوق العمل وخفض مستويات التضخم.

وكشفت بيانات اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو تراجع 2.9% في أكتوبر الماضي على أساس شهري، وهو أول هبوط منذ مايو 2020.

وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” من أن بعض السياسات المالية للحكومات الأوروبية قد تتسبب في ارتفاع الطلب، رغم سعي البنك للسيطرة على التضخم المتسارع.

وعلى جانب آخر، وافق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، ما سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري.