الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متراجعة بعد بيانات سوق العمل الأمريكية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية جلسة تداولات اليوم الجمعة، وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.2% أو ما يعادل 4 نقاط ليغلق عند 391 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية تقارب 1%.

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.09% (-6 نقاط) إلى 6991 نقطة، وتراجع “داكس” الألماني 1.6% (-197 نقطة) مسجلًا 12.273 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي 1.2% (-69 نقطة) عند 5866 نقطة.

أداء الأسهم الأوروبية الجمعة

جاء ذلك مع تصاعد التكهنات بشأن استمرار رفع معدلات الفائدة بقوة لوقف خطر التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 263 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، ما جاء أعلى من التوقعات، ومع هبوط معدل البطالة بعكس التوقعات عند 3.5%، ما يرجح استمرار رفع الفائدة مع قوة سوق العمل.

وفي أوروبا، كشفت بيانات اليوم انكماش الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 0.8% في أغسطس، بأسوأ من توقعات تراجعه 0.5%، مما يشير إلى استمرار وجود اختناقات في العرض بسبب تداعيات الوباء والحرب في أوكرانيا.

وارتفع سهم “كريدي سويس” بنسبة 5.4% في سويسرا بعدما عرض البنك إعادة شراء ما قيمته 3 مليارات فرنك سويسري (3 مليارات دولار) من الأوراق المالية لديونه.