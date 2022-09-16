الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متراجعة مع استمرار مخاوف الركود الاقتصادي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، في ختام تداولات الجمعة، مع استمرار مخاوف الركود الاقتصادي.

وسجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي تراجعًا 1.6%، أو ما يعادل 6 نقاط ليصل إلى 408 نقاط، ليهبط بنحو 2.9% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 0.6% (-45 نقطة) إلى 7236 نقطة، وهبط “داكس” الألماني 1.7% (-215 نقطة) مسجلًا 12.741 ألف نقطة، وتراجع “كاك” الفرنسي 1.3% (-80 نقطة) عند 6077 نقطة.

استمرار مخاوف الركود الاقتصادي

وتستمر معنويات المستثمرين في البورصات الأوروبية في الهبوط، وسط أزمات نقص الطاقة والقلق حيال استمرار رفع الفائدة بقوة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وحذر البنك الدولي بالأمس من تصاعد احتمالات ركود الاقتصاد العالمي في العام المقبل، مشيرًا إلى أن إجراءات البنوك المركزية قد لا تكون كافية للسيطرة على التضخم.

وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع 9.1% في القراءة النهائية شهر أغسطس الماضي، وهي نفس التقديرات الأولية.

وفي بيانات منفصلة، انخفضت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 1.6% على أساس شهري، ما جاء أسوأ كثيرًا من التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط 0.5%.