الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متراجعة بقيادة فوتسي 100

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائر جماعية مع نهاية تداولات الأسبوع، الجمعة، بقيادة مؤشر فوتسي 100 البريطاني.

وانخفض مؤشر Stoxx 600 إلى 1.0% عند الإغلاق.

وتراجع المؤشر الألماني داكس بنحو 0.8% عند إغلاق التداولات.

تراجع فوتسي 100

وسجل مؤشر فوتسي 100 البريطاني يسجل خسائر تصل إلى 1.3% ويكون الأكثر تضررا بين المؤشرات الأوروبية.

مؤشر كاك الفرنسي يتراجع بنسبة تصل إلى 1.0% عند الختام.

المؤشر الإيطالي MIB ومؤشر IBEX الإسباني هم الأقل تضررا بين مؤشرات الأسهم الأوروبية وبخسائر تصل إلى 0.4% فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الأسهم الأوروبية، كانت قد ارتفعت في ختام تداولات أو أمس الخميس، وذلك بالتزامن مع تزايد الزخم في الأسواق على خلفية أرباح الشركات القوية، مثل أسترازينيكا ودويتشه تيليكوم، حيث صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.85% إلى 447.8 نقطة تقريبا، وهو أعلى مستوى منذ جلسة السابع عشر من أكتوبر، ولقد حدّ من المكاسب تراجع قطاعات السيارات، مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا والمرافق.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت قيمة مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.75% لتصل إلى مستوى 7455 نقطة، كما زاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 15352 نقطة، وكذلك، ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.1% واستقر عند مستوى 7113 نقطة.