الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متراجعة بقيادة معظم القطاعات

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، مع بقاء المعنويات في حالة توتر، بسبب أرباح الشركات وحالة الاقتصاد العالمي.

وأغلق مؤشر «ستوكس 600» على تراجع بنسبة 0.8%، مع تراجع معظم القطاعات ونزول الأسواق الرئيسية إلى المنطقة السلبية.

وتراجعت أسهم الرعاية الصحية 2.9% لتقود الخسائر، في حين ارتفعت أسهم الكيماويات 0.8%. وتراجع مؤشر «داكس» 0.3%، وخسر مؤشر «كاك 40» 1.36%، وانخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.86%.

تراجع الأسهم الأوروبية

وأغلق مؤشر «ستوكس 600» على تراجع بنسبة 0.8%، مع تراجع معظم القطاعات والأسواق الرئيسية في المنطقة السلبية. وتراجعت أسهم الرعاية الصحية 2.9% لتقود الخسائر، في حين ارتفعت أسهم الكيماويات 0.8%. وتراجع مؤشر «داكس» 0.3%، وخسر مؤشر «كاك 40» 1.36%، وانخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.86%.

وتسبّبت نتائج الشركة في تحركات كبيرة في أسهم الأفراد. وانخفض سهم «نات ويست» 11%، بعدما أعلن البنك عن نتائج الربع الثالث التي أظهرت انخفاض صافي هامش الفائدة، في حين قالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، صباح الجمعة، إنها وجدت «انتهاكات تنظيمية محتملة» في تقريرها حول فضيحة الحساب المصرفي التي أطاحت بالرئيس التنفيذي للبنك أليسون روز