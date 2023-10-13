الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متراجعة بقيادة «داكس الألماني»

أنهت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الجمعة على خسائر جماعية قوية، بقيادة مؤشر داكس الألماني، الذي كان هو الأكثر خسارة بين الأسهم الأوروبية بنسبة 1.55%، ويستقر عند مستوى 15186.67 نقطة.

وانخفض المؤشر الفرنسي كاك بنسبة 1.42% وسجل حوالي 7003.54 نقطة.

تراجع داكس الألماني

وتراجع المؤشر الإسباني Ibex بنسبة 1.10% واستقر قرب مستوى 9232.91 نقطة.وهبط مؤشر FTSE MIB الإيطالي يحوالي 0.92% فقط وسجل حوالي 28230.89 نقطة.

وكان المؤشر البريطاني فوتسي 100 هو الأقل تضررا بين الأسهم الأوروبية، وبخسائر تصل إلى 0.59% فقط، ويستقر المؤشر قرب مستوى 7599.59 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الأسهم الأوروبية كانت قد تباينت في ختام تداولات أمس الخميس، وذلك مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، في ظل استشراف ملامح السياسة النقدية المتوقعة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

ولقد ارتفع الخميس مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 453.6 نقطة.

وفي حين صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.3% عند 7644 نقطة، انخفض المؤشر الفرنسي كاك بنحو 0.35% عند 7104 نقاط، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني بمقدار 0.25% تقريبا مسجلا 15425 نقطة.