الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متراجعة وسط ترقب اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة في ختام أسبوع فاتر وسط إحجام من المستثمرين ترقبا لاجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي المتعلقة بأسعار الفائدة.
أداء الأسهم الأوروبية
وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.2% ليختتم الأسبوع بخسارة 0.5%.
ويخشى المستثمرون من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تشديد السياسة النقدية في اجتماعه المقرر في غضون أيام، بينما من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية.
وتأثر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بتراجع قطاعي التأمين والبنوك الحساسين لسعر الفائدة 0.5% و0.4% على الترتيب.