الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متراجعة وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بالنظام المصرفي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الجمعة، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالنظام المصرفي.

وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.2% أو 5 نقاط ليسجل 436.3 نقطة عند الإغلاق، ليتعرض لخسارة أسبوعية 3.8%.

الأسهم الأوروبية

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني بنحو 1% (-74 نقطة) إلى 7335 نقطة، وتراجع “داكس” الألماني 1.3% (-198 نقطة) مسجلًا 14.768 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي 1.4% (-100 نقطة) عند 6925 نقطة.

وقادت أسهم البنوك الخسائر في البورصات الأوروبية اليوم، مع استمرار القلق حيال وضع النظام المصرفي، عقب إعلان شركة “إس في بي” المالكة لبنك “سيليكون فالي” الأمريكي تقدمها بطلب للإفلاس.

وسجل سهم “كريدي سويس” تراجعًا بنسبة 8% اليوم، بعد تعافٍ ملحوظ بالأمس عقب إعلان البنك أنه سيقترض 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لدعم موقفه المالي.