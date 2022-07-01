الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متباينة بعد بيانات اقتصادية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الجمعة، بعد بيانات اقتصادية ومع تزايد القلق حيال التضخم ورفع الفائدة في منطقة اليورو.

واستقر مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ليغلق عند 407 نقاط، لكنه سجل خسائر أسبوعية تبلغ 1.4%.

وسجل مؤشر“فوتسي 100” البريطاني استقرارًا عند 7168 نقطة، بينما صعد “داكس” الألماني 0.2% (+29 نقطة) إلى 12.813 ألف نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي 0.1% (+8 نقاط) مسجلًا 5931 نقطة.

وكشفت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بوتيرة قياسية بلغت 8.6% في يونيو على أساس سنوي، مقابل 8.1% في مايو السابق له.

وكان مؤشر الأسهم الأوروبية قد سجل خسائر بنحو 9% في الربع الثاني من هذا العام، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ بداية عام 2020.