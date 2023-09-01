الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متباينة وسط صعود الوظائف الأمريكية

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية بشكل متباين في ختام جلسة اليوم الجمعة، بعد أن ‏أظهر تقرير الوظائف الأمريكي الرئيسي ارتفاعاً أعلى من المتوقع في الوظائف ‏غير الزراعية، إلى جانب ارتفاع البطالة.

‏وأغلق مؤشر ‏ستوكس 600‎‏ على استقرار، مع تباين في أداء القطاعات ما بين ‏الإيجابية والسلبية.

صعود الوظائف الأمريكية

‏وصعدت أسهم شركات النفط والغاز 1.9% بعد أن رفع المحللون توقعات أسعار ‏النفط لعام 2023 للمرة الأولى منذ 4 أشهر في استطلاع أجرته رويترز ونشر ‏الخميس.‏

ومع ذلك، تراجعت أسهم شركات السيارات بنسبة 2.6%، بعد أن أشار مسح ‏أجراه معهد إيفو الألماني إلى تدهور المعنويات بين شركات صناعة السيارات؛ ‏وقال ما يقرب من النصف أن نقص الطلبيات يعيق الإنتاج.

‏يأتي ذلك بعد أن أنهى مؤشر ‏ستوكس 600‎‏ في أغسطس على خسائر بنسبة ‏‏2.8%، وفقًا لبيانات ‏Eikon، وسط عدم اليقين بشأن مسار رفع أسعار الفائدة، ‏والبيانات الأوروبية الضعيفة والتشاؤم بشأن إعادة فتح الصين.‏

وأعطت بكين اليوم الجمعة دفعة للمعنويات العالمية حيث تجاوز مؤشر مديري ‏المشتريات التصنيعي العالمي ‏Caixin / S&P‏ توقعات المحللين وأظهر توسعًا في ‏نشاط المصانع في أغسطس.

‏وفيما يتعلق بتقرير الوظائف الأمريكي، فإن المستثمرين يعملون على تقييمه ‏واحتمالية وجود تباطؤ اقتصادي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف رفع أسعار ‏الفائدة مؤقتًا.

‏هذا، وأضافت الولايات المتحدة وظائف أكثر من المتوقع، لكن معدل البطالة بلغ ‏‏%3.8 وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.

‏وتقدر الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 89% للتوقف مؤقتًا في سبتمبر الجاري، ‏وفقًا لأداة ‏Fed Watch‏ من ‏CME، لكن الصورة تبدو أكثر قتامة. ‏