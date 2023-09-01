الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متباينة وسط صعود الوظائف الأمريكية

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية بشكل متباين في ختام جلسة اليوم الجمعة، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي الرئيسي ارتفاعاً أعلى من المتوقع في الوظائف غير الزراعية، إلى جانب ارتفاع البطالة.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 على استقرار، مع تباين في أداء القطاعات ما بين الإيجابية والسلبية.
صعود الوظائف الأمريكية
وصعدت أسهم شركات النفط والغاز 1.9% بعد أن رفع المحللون توقعات أسعار النفط لعام 2023 للمرة الأولى منذ 4 أشهر في استطلاع أجرته رويترز ونشر الخميس.
ومع ذلك، تراجعت أسهم شركات السيارات بنسبة 2.6%، بعد أن أشار مسح أجراه معهد إيفو الألماني إلى تدهور المعنويات بين شركات صناعة السيارات؛ وقال ما يقرب من النصف أن نقص الطلبيات يعيق الإنتاج.
يأتي ذلك بعد أن أنهى مؤشر ستوكس 600 في أغسطس على خسائر بنسبة 2.8%، وفقًا لبيانات Eikon، وسط عدم اليقين بشأن مسار رفع أسعار الفائدة، والبيانات الأوروبية الضعيفة والتشاؤم بشأن إعادة فتح الصين.
وأعطت بكين اليوم الجمعة دفعة للمعنويات العالمية حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي Caixin / S&P توقعات المحللين وأظهر توسعًا في نشاط المصانع في أغسطس.
وفيما يتعلق بتقرير الوظائف الأمريكي، فإن المستثمرين يعملون على تقييمه واحتمالية وجود تباطؤ اقتصادي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.
هذا، وأضافت الولايات المتحدة وظائف أكثر من المتوقع، لكن معدل البطالة بلغ %3.8 وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.
وتقدر الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 89% للتوقف مؤقتًا في سبتمبر الجاري، وفقًا لأداة Fed Watch من CME، لكن الصورة تبدو أكثر قتامة.