الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة متباينة مع استمرار القلق بشأن آفاق الاقتصاد

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الجمعة، مع استمرار القلق بشأن آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية، واستقر مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي عند 427.4 نقطة عند الإغلاق، لكنه سجل مكاسب أسبوعية 0.6%.

أداء الأسهم الأوروبية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الجمعة، مع استمرار القلق بشأن آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية.

واستقر مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي عند 427.4 نقطة عند الإغلاق، لكنه سجل مكاسب أسبوعية 0.6%.

وتتجه الأسواق المالية في أوروبا إلى إغلاق أبوابها في عطلة طويلة للاحتفال بعيد الميلاد، مع استئناف العمل يوم الأربعاء المقبل بالنسبة لمعظم البورصات.

وتتركز أنظار المستثمرين في أوروبا نحو السياسة النقدية، وسط توقعات باستمرار رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم في منطقة اليورو، رغم مخاوف الركود الاقتصادي.