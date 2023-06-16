الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة عند أعلى مستوياتها في 3 أسابيع بقيادة السلع الفاخرة

أغلقت الأسهم الأوروبية، الجمعة، عند أعلى مستوياتها في 3 أسابيع مدفوعة، بزيادات في أسهم شركات السلع الفاخرة، والأسهم الدفاعية في ختام أسبوع هيمنت عليه قرارات من بنوك مركزية كبرى.

انتعاش شركات السلع الفاخرة

وزادت أسهم شركات السلع الفاخرة التي تركز على الصين مثل “إل.في.إم.إتش” و”ريتشمونت” ما يقارب 3% لكل منهما مما عزز أداء المؤشر العام.

ارتفع المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5 % اليوم.

وبالنسبة للأسبوع بأكمله، صعد المؤشر 1.5 % مسجلا بذلك أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين.

وصعد المؤشر “كاك” الفرنسي المدرجة عليه أسهم شركات كبرى للسلع الفاخرة بنسبة 1.3 % وتصدر الرابحين في المنطقة بينما أغلق المؤشر داكس الألماني عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

وصعدت الأسهم الدفاعية حيث زاد مؤشر أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.9 % ومؤشر شركات المرافق بنسبة 1.3 % مسجلا أعلى مستوياته في 4 أسابيع.

ولكن أسهم شركة “ترافيس بيركينز” أكبر شركة بريطانية لتوريد مواد البناء هبط بنسبة 6.7 % إلى قاع المؤشر “ستوكس”، بعد أن حذرت الشركة من تأثر الأرباح بالتحديات التي يشهدها سوق الإسكان في البلاد.