الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة عند أدنى مستوياتها خلال شهر

أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوياتها خلال شهر، بعد أن أدت مجموعة من العوامل السلبية التي تراوحت بين عمليات الإغلاق الصينية لمكافحة تفشي كوفيد والمخاوف بشأن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة إلى تباطؤ المعنويات على مستوى العالم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8% إلى 453.43 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 25 مارس.

وانخفض مؤشر قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم شركات التعدين العالمية مثل جلينكور وريو تينتو، 3.6% حيث تعرضت أسعار المعادن لضربة من عمليات الإغلاق في الصين، أكبر مستهلك للمعادن.

وفي الوقت نفسه، أدت الأرباح الضعيفة لشركة متاجر التجزئة البريطانية بي آند إم، وبيانات مبيعات التجزئة الأسوأ من المتوقع في مارس إلى انخفاض مؤشر التجزئة بنسبة 3.7%.