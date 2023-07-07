الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة على مكاسب طفيفة وسط تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية

حققت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة اليوم الجمعة بعد صدور بيانات أظهرت ‏تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية ، مما هدأ بعض المخاوف من رفع مجلس ‏الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، لكنها لم تقدم دعماً يذكر لتحسين أسوأ ‏أداء أسبوعي للمؤشر ستوكس 600 في حوالي أربعة أشهر.‏

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إذ غير اتجاهه أثناء الجلسة، بعدما ‏أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف في يونيو أقل عدد من ‏الوظائف في عامين ونصف العام.‏

نمو الوظائف الأمريكية

لكن استمرار الزيادات القوية في الأجور بالولايات المتحدة يعكس استمرار نقص ‏العمالة بالسوق مما يعزز الرهانات بأن يستأنف المركزي الأمريكي رفع أسعار ‏الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.‏

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 3.1% هذا الأسبوع مسجلاً أسوأ اداء ‏أسبوعي منذ منتصف مارس.‏

وارتفع مؤشر قطاع الكيماويات 1.6% اليوم.‏

وتصدرت قطاعات من بينها البناء والمواد الخام، والرعاية الصحية، والسفر ‏والسياحة الهبوط الأسبوعي إذ خسر كل منها أكثر من 4% في حين ظل المؤشر ‏العقاري الرابح الوحيد بصعوده 0.4% خلال الأسبوع.‏

وقفز سهم كوكاكولا 5.1% اليوم بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح في 2023.‏