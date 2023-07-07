الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة على مكاسب طفيفة وسط تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية

حققت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة اليوم الجمعة بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية ، مما هدأ بعض المخاوف من رفع مجلس الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، لكنها لم تقدم دعماً يذكر لتحسين أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر ستوكس 600 في حوالي أربعة أشهر.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إذ غير اتجاهه أثناء الجلسة، بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف في يونيو أقل عدد من الوظائف في عامين ونصف العام.
نمو الوظائف الأمريكية
لكن استمرار الزيادات القوية في الأجور بالولايات المتحدة يعكس استمرار نقص العمالة بالسوق مما يعزز الرهانات بأن يستأنف المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 3.1% هذا الأسبوع مسجلاً أسوأ اداء أسبوعي منذ منتصف مارس.
وارتفع مؤشر قطاع الكيماويات 1.6% اليوم.
وتصدرت قطاعات من بينها البناء والمواد الخام، والرعاية الصحية، والسفر والسياحة الهبوط الأسبوعي إذ خسر كل منها أكثر من 4% في حين ظل المؤشر العقاري الرابح الوحيد بصعوده 0.4% خلال الأسبوع.
وقفز سهم كوكاكولا 5.1% اليوم بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح في 2023.