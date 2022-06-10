الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة على تراجع حاد بعد بيانات التضخم الأمريكية

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات اليوم الجمعة على تراجع حاد، وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 2.7% أو ما يعادل 12 نقطة تقريبًا ليغلق عند 422.7 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية عند 3.9%.

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 2.1% (-159 نقطة) مسجلًا 7317 نقطة،

وهبط “داكس” الألماني بنحو 3.08% (-437 نقطة) إلى 13.761 ألف نقطة،

وتراجع “كاك” الفرنسي 2.7% (-171 نقطة) عند 6187 نقطة.

جاء ذلك بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة وقرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وتتبعت البورصات الأوروبية الخسائر الحادة لسوق الأسهم الأمريكي،

حيث فقد مؤشر “داو جونز” أكثر من 700 نقطة بعد تسارع التضخم بأكثر من التوقعات.

وكشفت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 8.6% في مايو على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981.

كان البنك المركزي الأوروبي قد توقع رفع معدل الفائدة في منطقة اليورو في شهري يوليو وسبتمبر المقبلين، مع إنهاء برنامج شراء الأصول في الأول من الشهر المقبل.