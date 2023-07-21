الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة على تباين وتراجع قطاع التكنولوجيا

أنهت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، تعاملاتها الأسبوعية على تباين، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % عند الإغلاق ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.

فيما انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 0.4 % ليكون أكبر الخاسرين بين القطاعات الرئيسية هذا الأسبوع بانخفاض قدره 4.8 %؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”.

وانخفض مؤشر قطاع التعدين 1.5 %، بينما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % هذا الأسبوع مدفوعاً بارتفاع الأسهم البريطانية.

وانخفضت أسهم شركة إس.إيه.بي للبرمجيات 4.2 % بعدما قلَّصت الشركة توقعاتها للعام بأكمله؛ مما أدى إلى تراجع مؤشر داكس الألماني 0.2 %.