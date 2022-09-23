الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة على انخفاض حاد بعد قرارات المركزي الأوروبي

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد في تداولات جلسة الجمعة، حيث استوعب المستثمرون مجموعة من قرارات المركزي الأوروبي وخطة اقتصادية جديدة من المملكة المتحدة.

الأسهم الأوروبية

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 2.3%، مع تداول جميع القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء، كما أغلق مؤشر CAC الفرنسي على تراجع بنحو 2.3%، وأنهى مؤشر FTSE البريطاني على خسائر بنحو 1.9%، وكانت أسهم النفط والغاز والموارد الأساسية هي الأكثر تراجعاً، حيث انخفض كلاهما بأكثر من %5.

وتأتي تحركات السوق بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن مجموعة من التخفيضات الضريبية في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للركود، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 3% مقابل الدولار إلى 1.0919 دولار في الساعات التي أعقبت الأخبار

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس في الزيادة السابعة على التوالي، وقال إنه يعتقد أن اقتصاد المملكة المتحدة كان بالفعل في حالة ركود.

ورفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي إلى 0.5%، وهو تحول ينهي حقبة من المعدلات السلبية في أوروبا.