الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة على ارتفاع كبير وتحقق أفضل أداء أسبوعي

سجّلت الأسهم الأوروبية أفضل أداءٍ أسبوعي لها منذ منتصف مارس؛ إذ أغلقت اليوم، الجمعة، على ارتفاع كبير بعد أن أدّت بيانات أمريكية متفائلة وتراجع التوقعات إزاء زيادات كبيرة في أسعار الفائدة إلى رفع المعنويات.

على مدى أسبوع 3%. كما أغلق المؤشر داكس الألماني عند أعلى مستوى له، فيما يزيد على شهر واحد، مرتفعا 1.6%.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، بارتفاع 3.3%.

وساعد ارتفاع الأسهم في وول ستريت، بسبب صعود أرباح متاجر التجزئة والتكنولوجيا وبيانات الإنفاق الاستهلاكي المتفائلة لشهر أبريل، على تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على الأسواق. كما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وصعدت أسهم البنوك هذا الأسبوع 6% مع استمرار البنوك المركزية الكُبرى في مسار رفع أسعار الفائدة.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 لتحقيق انخفاض في نهاية شهر مايو الجاري، ليظل مارس الشهر الوحيد الذي ارتفع فيه هذا العام.

وكان أداء المؤشر فاينانشال تايمز في لندن دون المستوى اليوم، الجمعة، إذ تبعت أسهم شركات الطاقة أسعار النفط نحو التراجع، بالتزامن مع قلق الشركات من ضريبة محتملة على الأرباح.

كما هبط سهم شركة إل.إس.إل بروبرتي سرفيسز 4.2% بعدما قالت إن ارتفاع التضخم سيضرُّ بأرباحها السنوية.