الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة على ارتفاع حاد منهية أسبوعًا متقلبًا

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، على ارتفاع حاد، لتنهي أسبوعًا متقلبًا، حيث قام المستثمرون في جميع أنحاء العالم بتقييم التضخم والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًَا بنسبة 2.6%، مسجلًا أفضل جلسة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مع إضافة أسهم قطاع التكنولوجيا 3.8% لقيادة المكاسب؛ حيث أنهت جميع القطاعات في المنطقة الإيجابية.

أداء الأسهم الأوروبية

اتخذت البنوك المركزية الأسبوع الماضي خطوات قوية لكبح جماح التضخم، ويأمل المستثمرون الآن في السيطرة على أسعار المستهلكين المرتفعة مع تراجع أسعار السلع، لا سيما النفط الذي تراجع بشكل حاد في الأيام الأخيرة، حيث كانت الطاقة والغذاء هما المحركان الرئيسيان للتضخم في جميع أنحاء العالم.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية في أوروبا، تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.5% على أساس شهري في مايو، أقل بقليل من -0.7% التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته.

كما تراجعت ثقة المستهلك في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ بدء السجلات، حسبما كشفت بيانات جديدة من شركة الأبحاث GfK يوم الجمعة، حيث تواجه البلاد معدل تضخم يصل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، وتباطؤ النمو وتزايد أزمة تكلفة المعيشة للأسر.

وانخفض مؤشر مناخ الأعمال التابع لمعهد إيفو الألماني إلى 92.3 في يونيو من 93.0 في مايو، في حين انخفضت أيضًا ظروف العمل والتوقعات بشكل طفيف.

أظهرت البيانات النهائية يوم الجمعة أن الاقتصاد الأسباني توسع بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2022، متباطئا من معدل نمو بلغ 2.2% في الربع الأخير من عام 2021.