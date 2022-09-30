الأسهم الأوروبية تغلق الجمعة صاعدة رغم بيانات التضخم المرتفعة

أنهت الأسهم الأوروبية على صعود، اليوم الجمعة، ورغم ذلك تكبدت خسائر كبيرة، خلال ربع عام شهد صعودًا حادًا في أسعار الفائدة وهبوطًا كبيرًا في شهية المخاطرة، ما جعل بيانات تشير لزيادة التضخم أكثر في القارة في قلق المستثمرين.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود بنسبة 1.3%، لكنه فقد بعض مكاسبه التي سجلها خلال الجلسة، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو فاق التوقعات سريعًا، مسجلًا 10% في سبتمبر، ليبلغ مستوى قياسيًا جديدًا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر بنسبة 4.8%، بما شكل ثالث فصل على التوالي من الخسائر، فيما قد يكون أطول سلسلة من تلك الخسائر منذ 2011.

وهبطت أسهم شركتَي الملابس الرياضية الألمانيتين بوما بنسبة 5.7%، وأديداس بنسبة 4.1%، بعد أن حذرت منافستهما الأمريكية نايكي من ضغوط على هوامش الربح.

وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن لفترة وجيزة قبل أن يغلق على ارتفاع 0.2%.

وأنهت كل القطاعات على ستوكس600 التعاملات اليوم على ارتفاع في ظل اقتناص للصفقات الرابحة لأسهم انخفضت في قطاعات التجزئة والنفط والغاز والبنوك.