الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء منخفضة وسط موجة بيع عالمية

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء في ظل مبيعات تعرضت لها أسواق الأسهم حول العالم لا سيما في “وول ستريت”.

ولا تزال الأسواق يسودها القلق بشأن الاقتصاد العالمي في ضوء قيود الإغلاق التي فرضتها الصين على مدينة “شنغهاي” مما يؤثر سلبا على قاطرة النمو الاقتصادي في العالم، وهي الصين.

وينتظر المستثمرون حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تنوي دول الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا والتي ستستهدف على الأرجح قطاع الطاقة الروسي.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.9% أو ما يعادل 4 نقاط إلى 441 نقطة. وانخفض “داكس” الألماني بنسبة 1.2% إلى 13756 نقطة.

وتراجع “كاك” الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 6414 نقطة، بينما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7386 نقطة.