الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء منخفضة بقيادة قطاع الكيماويات

غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع أسهم قطاع الكيماويات ، وترقب الأسواق لاجتماع المركزي الأوروبي حول إقرار سعر الفائدة الخميس المقبل.

وانخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.20% إلى 455.40 نقطة، بقيادة تراجع قطاع المواد الكيماوية بنسبة 1.5% عند الإغلاق، بينما صعدت أسهم قطاع السيارات بنسبة 0.8%.

وارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني وحيداً عند الإغلاق، بنسبة 0.40% إلى 7527 نقطة، بينما تراجع “داكس” الألماني بنسبة 0.55% إلى 15715 نقطة، وانخفض “كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 7252 نقطة.

تراجع قطاع الكيماويات



وأوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم، زيادة نسبة البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.3% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو، ارتفاعًا من 4.2% قبل شهر، و3.8% في الربع السابق، مما رفع إجمالي العاطلين عن العمل إلى 1.464 مليون.

وانخفض معدل التوظيف، إلى 75.5% في الفترة من مايو إلى يوليو 2023، أي أقل بمقدار 0.5 نقطة عن الفترة من فبراير إلى أبريل 2023، وجاء ذلك على خلفية تراجع عدد العاملين بدوام كامل.

وارتفع إجمالي الأجور، بما في ذلك المكافآت، بنسبة 8.5% سنويًا في الربع من مايو إلى يوليو، ومقارنة بتراجع معدل التضخم السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.8% في يوليو، فإن هذا يعني أن الأجور ترتفع بشكل أسرع من الأسعار مرة أخرى.

وأظهر تقرير صادر عن بنك إنجلترا اليوم، ارتفاع مدفوعات الرهن العقاري المتأخرة بنسبة 13% خلال الربع الثاني من العام على أساس فصلي، بينما ارتفع المعدل السنوي بنسبة 28.8% خلال نفس الفترة.

وبلغ إجمالي مدفوعات الرهن العقاري المتأخرة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، 16.9 مليار جنيه استرليني (21.08 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016.

تراجع ثقة الأسواق المالية

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي للقارة العجوز، تراجعت ثقة الأسواق المالية في اقتصادات منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، وسجل تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات.

وحسب مؤشر “زد إي دبليو”، تراجعت معنويات خبراء الأسواق المالية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في منطقة اليورو خلال سبتمبر عند سالب 8.9 نقطة، وهو أقل بمقدار 3.4 نقطة من الشهر السابق.

وفي ألمانيا، سجل مؤشر “زد إي دبليو”، للثقة الاقتصادية في أكبر اقتصادات المنطقة ارتفاعًا بمقدار 0.9 نقطة في استطلاع سبتمبر الحالي، إلى سالب 11.4 نقطة، بخلاف التوقعات بمزيد من التراجع إلى سالب 15 نقطة.

وسجلت مشاريع البناء الملغاة بسبب الصعوبات المالية في ألمانيا أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، خلال الشهر الماضي، حيث أبلغت نحو 20.7% من الشركات خلال شهر أغسطس عن مشاريع ملغاة، ارتفاعًا من 18.9% في الشهر السابق، وفق تقرير صدر عن معهد “آيفو” للبحوث الاقتصادية.