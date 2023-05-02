الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء منخفضة بعد صدور بيانات التضخم

تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للانخفاض في ختام تعاملات الثلاثاء، بعد صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو وترقب بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

صدور بيانات التضخم

وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.2% أو 5 نقاط إلى 461.08 نقطة، بعد تراجع مؤشر قطاع النفط والغاز في ظل تقييم المستثمرين لانخفاض أسعار الخام.

وانخفض “فوتسي 100” البريطاني 1.2% (-97 نقطة) إلى 7773 نقطة، وتراجع “داكس” الألماني 1.2% (-195 نقطة) مسجلًا 15.726 ألف نقطة،

وهبط “كاك” الفرنسي 1.5% (-108 نقاط) عند 7383 نقطة.وجاء هبوط البورصات الأوروبية مع خسائر قوية في سوق الأسهم الأمريكي اليوم، وسط تصاعد القلق بشأن النظام المصرفي في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات “يوروستات”، تراجع التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – بشكل طفيف إلى 5.6% خلال أبريل من 5.7% في مارس، بينما صعد التضخم الرئيسي إلى 7% من 6.9% في الشهر السابق له.

وتراجع سهم شركة “بي بي” البريطانية بنسبة 4%، بعد أن أعلنت خفض وتيرة إعادة شراء الأسهم، إثر تراجع تدفقاتها النقدية مع انخفاض أسعار الطاقة، رغم تحقيقها أرباحًا أفضل من المتوقع.