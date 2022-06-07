الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء منخفضة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن ترقب اجتماع البنك المركزي.

وانخفض مؤشر طلبيات المصانع في ألمانيا خلال أبريل لثالث شهر على التوالي مسجلا تراجعا بنسبة 2.7%.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان البريطاني جدد أمس الثقة في حكومة رئيس الوزراء “بوريس جونسون” لينجو الأخير من جلسة سحب الثقة كادت تطيح به من السلطة.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.3% أو ما يعادل نقطة واحدة إلى 442 نقطة.

وانخفض “داكس” الألماني بنسبة 0.7% إلى 14556 نقطة، كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7598 نقطة، فيما انخفض “كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% إلى 6500 نقطة.