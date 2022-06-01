الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء منخفضة لتسجل خسائر شهرية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الأخير من مايو، لتسجل خسائر شهرية في ظل الضغوط التضخمية المتصاعدة بمنطقة اليورو.

وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد لسابع شهر على التوالي حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.1% في مايو على أساس سنوي من 7.4% في أبريل، بينما توقع المحللون القراءة 7.8%.

كانت دول الاتحاد الأوروبي قد أقرت خطة من شأنها وقف استيراد أكثر من ثلثي الواردات التقليدية من النفط الروسي ضمن حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 3 نقاط إلى 443 نقطة، وسجل المؤشر خسائر شهرية بنسبة 1.5%.

وارتفع “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7607 نقاط، فيما انخفض “داكس” الألماني بنسبة 1.3% إلى 14388 نقطة، وتراجع “كاك” الفرنسي بنسبة 1.4% إلى 6468 نقطة.