الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء منخفضة لتحذو حذو الأسواق العالمية

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية منخفضة، الثلاثاء حاذية حذو انخفاضات في الأسواق العالمية بعد بيانات زادت قلق المستثمرين حيال تباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.1 بالمئة، متخليا عن كل مكاسبه تقريبا التي سجلها في جلسة الاثنين.

وأظهرت بيانات أن نمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو تباطأ هذا الشهر في حين أن نقصا في المواد الخام يعرقل توسع نشاط قطاع التصنيع يزيد المخاوف بشأن النمو العالمي.

ومن ناحية أخرى مازال الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، في مسار النمو بدعم من استمرار انتعاش قطاع الخدمات، رغم أن توقعات الطلب تبدو قاتمة وسط مشاكل التضخم والمعروض. وأغلق المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية منخفضا 1.8 بالمئة.

وأغلقت كل القطاعات الرئيسية في سوق الأسهم الأوروبية على خسائر وجاءت أسهم شركات السلع الكمالية وشركات التجزئة في مقدمة الخاسرين. وتراجعت أسهم التكنولوجيا 2.7 بالمئة.

وأنهى المؤشر كاك الفرنسي، المثقل بأسهم شركات السلع الكمالية، الجلسة منخفضا 1.7 بالمئة.

والمؤشر ستوكس 600 الآن منخفض أكثر من 12 بالمئة عن مستوياته المرتفعة لهذا العام التي سجلها في أوائل يناير.