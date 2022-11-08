الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط ترقب الانتخابات الأمريكية

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 3 نقاط ليصل إلى 421 نقطة.

وسجل مؤشر “فوتسي 100” البريطاني صعودًا طفيفاً بلغ 0.08% (+6 نقاط) عند 7306 نقاط.

وزاد “داكس” الألماني 1.1% (+155 نقطة) مسجلًا 13.688 ألف نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي بنحو 0.4% (+25 نقطة) إلى 6441 نقطة.

الأسهم الأوروبية اليوم

وجاء ذلك مع تقييم آفاق السياسة النقدية وانتظار نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي.

وتترقب الأسواق انعقاد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي اليوم، لرصد الحزب المسيطر على مجلسي النواب والشيوخ، مع سيطرة الديمقراطيين حالياً على المجلسين.

وقالت “كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي لمحطة “إي تي في” الإستونية في مقابلة مساء الإثنين: “ما يتعين علينا القيام به في الوقت الحالي صعب، علينا إعادة التضخم إلى الهدف 2% على المدى المتوسط، وهذا هو شاغلنا الأساسي”.

وكشفت بيانات اليوم أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال سبتمبر ارتفعت بنسبة 0.4%، ما جاء متوافقًا مع التوقعات.