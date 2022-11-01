الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة مع انتظار نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية أولى جلسات شهر نوفمبر على ارتفاع، مع انتظار نتائج اجتماع “الاحتياطي الفيدرالي” الأمريكي. وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% أو ما يعادل نقطتين ليسجل 414.6 نقطة.

وزاد “فوتسي 100” البريطاني 1.3% (+91 نقطة) عند 7186 نقطة، كما شهد مؤشر “داكس” الألماني ارتفاعًا بنحو 0.6% (+85 نقطة) مسجلًا 13.338 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي 1% (+61 نقطة) إلى 6328 نقطة.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وبدأ بنك إنجلترا بيع حيازته من السندات، حيث أعلن بيع ديون بقيمة 750 مليون إسترليني (حوالي 860 مليون دولار أمريكي) عبر عطاء اليوم، مع السعي لخفض حيازته من الأصول.

وبحسب “بلومبرج”، أوضحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة نُشرت، الثلاثاء، أن ذروة الدورة الحالية لزيادة الفائدة يجب أن تضمن عودة التضخم إلى الهدف 2% على المدى المتوسط، قائلة: “الوجهة واضحة، ولم نصل إليها بعد”.

وينتظر المستثمرون نتائج اجتماع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، غدًا الأربعاء، وسط توقعات برفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي.

على جانب آخر، أعلنت شركة “بي بي” تسجيل صافي ربح بقيمة 8.2 مليار دولار، في الربع الثالث من هذا العام، ما يتجاوز التوقعات البالغة 6 مليارات دولار، ليصعد السهم بنحو 1.4% عند الإغلاق.