الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة مع متابعة أداء العملة الأوروبية  

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، بعدما تكبدت خسائر في بداية الجلسة، إذ يتابع المستثمرون أداء العملة الأوروبية الموحدة والتطورات السياسية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.4% مسجلاً 416 نقطة، كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.52% مسجلاً 12898 نقطة.

وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.8% عند 6044 نقطة، فيما أغلق مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني على مكاسب بنحو 0.2% مسجلاً 7211 نقطة.

وقادت أسهم شركات الخدمات المالية مكاسب البورصة الأوروبية فارتفعت بنحو 2% بينما تراجعت أسهم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.2%.

وتراجع اليورو إلى مستوى التعادل مع الدولار الأمريكي في وقت سابق من الجلسة لأول مرة في 20 عاماً قبل أن يرتفع مجدداً.

هذا وصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 1 مليار يورو لأوكرانيا.

كما منح الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية على دخول كرواتيا إلى منطقة اليورو العام المقبل.