الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة شركات السفر والترفيه

أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بقيادة شركات السفر والترفيه ، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.43%، مع إنهاء غالبية القطاعات في المنطقة الإيجابية، بحسب وكالة سي إن بي سي.

ارتفعت أسهم السفر والترفيه بنسبة 1.7% لتقود المكاسب، في حين استقر قطاع النفط والغاز بعد المكاسب التي شهدها يوم الاثنين على خلفية مخاوف الشحن في البحر الأحمر.

صعود شركات السفر والترفيه

تتراجع الأسواق قبل العطلات، على الرغم من استمرار الاجتماعات الدولية لكبار المسؤولين، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول الصناعية السبع يوم الثلاثاء.

افتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر S&P 500 حيث ساعد الارتفاع الأخير في الأسهم بعد التحول الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع المؤشر الأوسع بالقرب من أعلى مستوى قياسي له.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1٪ يوم الثلاثاء بعد أن ترك بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه الأخير لهذا العام.

دعت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا يوم الثلاثاء إلى صلاحيات قانونية أكبر وتعهدت بتكييف نهجها في أعقاب انهيار بنك كريدي سويس.

تم إنقاذ البنك البالغ من العمر 167 عامًا من قبل منافسه المحلي يو بي إس في مارس في صفقة توسطت فيها السلطات السويسرية، بعد سلسلة من الإخفاقات والفضائح في إدارة المخاطر التي أدت إلى نزوح العملاء والمستثمرين مما دفعه إلى حافة الإفلاس.

وقالت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) في تقرير صدر يوم الثلاثاء إنها حققت، إلى جانب الحكومة والبنك الوطني السويسري، هدف حماية ملاءة بنك كريدي سويس وضمان الاستقرار المالي.