الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط استيعاب بيانات اقتصادية

أغلقت غالبية الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الثلاثاء، مكتسبة قوة بعد بداية حذرة، مع استيعاب المستثمرين بيانات اقتصادية إقليمية، وتطلعهم إلى بيانات جديدة من الولايات المتحدة بحثًا عن أدلة حول توقعات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

صدور بيانات اقتصادية

وقد ساعدت التعليقات المتشائمة من أحد مسؤولي البنك المركزي الأوروبي المعنويات قليلاً.

رفضت إيزابيل شنابل، المسؤولة الرئيسية في البنك المركزي الأوروبي، استبعاد تخفيض أسعار الفائدة العام المقبل في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء، مما يزيد من احتمالات قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل.وارتفع مؤشر ستوكس 500 الأوروبي بنسبة 0.4%.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.78%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.74%، في حين أنهى مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا بنسبة 0.31%. ارتفع مؤشر SMI السويسري بنسبة 0.11%.

ومن بين الأسواق الأخرى في أوروبا، أغلقت بلجيكا وجمهورية التشيك وأيسلندا وهولندا والنرويج وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد على ارتفاع.

وفي سوق المملكة المتحدة، ارتفعت أسهم فيرجسون وبي تي بنحو 3.8% و3.6% على التوالي.

وارتفعت أسهم شركات بريتيش لاند، وسيجرو، وتوي، وويتبريد، وحكمة للأدوية، وآي سي بي، وجي سينسبري، واسكتلندي للرهن العقاري، وإكسبيريان، وكرنفال، وتيسكو بنسبة 1.3 إلى 2%.

وانخفض سهم انجلو أمريكان بأكثر من 4٪. وخسرت مجموعة أشتيد وفرسنيلو وأنتوفاجاستا ومجموعة باركليز 2 إلى 3.6%.

كما أنهت أسهم مجموعة سمورفيت كابا وبريتيش أمريكان توباكو وسنتريكا وبرودينشيال وآي إيه جي وإيزي جيت وجلينكور على انخفاض ملحوظ.

صعود سهم دايملر

وفي السوق الألمانية، ارتفع سهم شركة دايملر للشاحنات القابضة بنسبة 3.7%.

وربح سهم سيمنز للطاقة حوالي 3% وصعد سهم باير 2.7%.

وتقدمت أسهم مرسيدس بنز، ودويتشه بوست، وأليانز، وسيمنز، وديوتش بورس، وبي إم دبليو، وفونوفيا، وكونتيننتال بنسبة 1.2 إلى 1.8%.

وفي باريس، ارتفع سهم بنك بي إن بي باريبا بنحو 2.3%، مدعوماً بطلبية الفوز من بنك جولدمان ساكس لتوفير خدمات الحضانة والتسوية للأصول في النمسا.

ارتفعت أسهم يونيبال رودامكو بنسبة 2% تقريبًا بعد طرح 750 مليون يورو في السندات الخضراء.

كما ساهمت توصية “الشراء” المقدمة من بنك جولدمان ساكس في ارتفاع السهم.وأغلقت أسهم إل في إم إتش، وفينشي، وإس تي ميكروإلكترونيكس، وسانت جوبان، وإير ليكيد، وليجراند، وشنايدر إلكتريك، وهيرميس إنترناشيونال، وميشلان، وكابجيميني على ارتفاع بنسبة 1 إلى 2%.