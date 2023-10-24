الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط تقييم الأسواق بيانات اقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية ، عززت من احتمالات عدم تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية خلال اجتماعه الخميس القادم.

تقييم بيانات اقتصادية

ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.45% إلى 435 نقطة، لينهي سلسلة خسائره السابقة عبر 5 جلسات، وحدّ من مكاسب المؤشر، خسائر قطاعي البنوك والسيارات.

وصعد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.55% عند 14879 نقطة، وزاد “كاك” الفرنسي 0.65% عند 6893 نقطة، فيما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.2% عند 7389 نقطة.