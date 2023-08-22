الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة بقيادة شركات تصنيع الرقائق

واصلت الأسهم الأوروبية الارتفاع، الثلاثاء، مع قيادة أسهم شركات تصنيع الرقائق موجة صعود لأسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور تقرير أرباح إنفيديا.

كما لامس سهم أوبي سوفت لألعاب الفيديو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بفضل اعتزام أكتيفجن مطورة لعبة “كول أوف ديوتي” بيع حقوق البث لها.

أداء الأسهم الأوروبية

ارتفع المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7 بالمئة عند الإغلاق بعد ارتفاعه 1.2 بالمئة خلال اليوم ليواصل الصعود لليوم الثاني.

وزادت أسهم شركات التكنولوجيا اثنين بالمئة لتلامس أعلى مستوى في أسبوع بدعم من ارتفاع أسهم شركات لتصنيع الرقائق ما بين 0.7 إلى 3.3 بالمئة بسبب التفاؤل بشأن النتائج الفصلية لشركة إنفيديا، كبرى شركات صناعة الرقائق قيمة في العالم، والمقرر صدورها غدا الأربعاء.

وقال جايلز كوجلان كبير محللي السوق في إتش.واي.سي.إم “تأمل الأسواق في أن يؤدي الهوس بالذكاء الاصطناعي إلى بعض الربحية”.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تبيع أكتيفيجن بليزارد حقوق البث لشركة أوبي سوفت إنترتينمنت، مما رفع أسهم الشركة الفرنسية 8.5 بالمئة وجعلها تتصدر المؤشر “ستوكس 600”.

ويتجه المؤشر “ستوكس 600” لتسجيل أسوأ أداء شهري له حتى الآن هذا العام، مع ارتفاع عوائد السندات في جميع أنحاء أوروبا مما أضر بالأسهم في أغسطس.