الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة بدعم من نتائج إيجابية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، وسط تركيز المستثمرين على الإيرادات والبيانات الأمريكية وبدعم من نتائج أعمال إيجابية والتوقعات بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% أو نقطتين إلى 460.7 نقطة.

تسجيل نتائج إيجابية

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.65% (+47 نقطة) إلى 7453 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 0.35% (+56 نقطة) مسجلًا 16125 نقطة، كما زاد “كاك” الفرنسي 0.4% (+27 نقطة) عند 7319 نقطة.

وقادت الخسائر أسهم قطاع الاتصالات التي هبطت بنسبة 0.9%، بينما سجلت أسهم شركات الكيماويات والتجزئة زيادة بنسبة 1.3%.

وتصدرت شركة أوكادو البريطانية لتوصيل البقالة قائمة الرابحين، حيث صعدت بأكثر من 19%، بعد أن أوردت أرباحا تحتية في نتائج النصف الأول.