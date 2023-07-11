الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط آمال إنهاء دورة ارتفاع أسعار الفائدة

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الثلاثاء وسط آمال المستثمرين في أن يقترب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من إنهاء دورة ارتفاع أسعار الفائدة ، بينما وسعت الصين بعض إجراءاتها الخاصة بالسياسة النقدية لدعم قطاع العقارات المتعثر.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا على ارتفاع بنسبة 0.7٪ ، منهيًا التداول على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي. وقفزت الأسهم الأيرلندية بنسبة 2.1٪ ، متصدرة الأسهم الأوروبية.

ارتفعت الأسهم الأيرلندية وسط ارتفاع بنسبة 15.7٪ في أسهم شركة كنج سبان بعد توقع أرباح قياسية في النصف الأول من العام ، وفقًا لرويترز.

إنهاء دورة ارتفاع أسعار الفائدة

كان التعدين من بين أكبر الرابحين في أوروبا ، حيث ارتفع بنسبة 1.8٪ مع ارتفاع أسعار المعادن بفضل دعم بكين لسوق العقارات.

ومددت الصين بعض سياساتها كجزء من حزمة الإنقاذ التي أعلنت في نوفمبر لإنقاذ قطاع العقارات حتى نهاية عام 2024.

أشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي الأمريكي يقترب من إنهاء دورة ارتفاع أسعار الفائدة ، حيث تنتظر الأسواق الآن بعض البيانات المهمة المتعلقة بأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني مقابل نظرائه الأوروبيين بسبب الضغط الناتج عن ارتفاع الجنيه الإسترليني على المؤشر المثقل بأسهم الشركات المصدرة ، بعد أن أظهرت البيانات نموًا قويًا للأجور في بريطانيا العظمى.

قال معهد الأبحاث الاقتصادية ZEW يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت بشكل حاد في يوليو.

وكان مؤشر المعنويات الاقتصادية للمعهد -14.7 من -8.5 في يونيو.