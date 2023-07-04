الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة بشكل طفيف وسط توخي المستثمرين الحذر

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف وسط تعاملات ضعيفة اليوم الثلاثاء مع استمرار توخي المستثمرين الحذر في ظل عدم صدور بيانات اقتصادية جديدة من المنطقة وحالة عدم التيقن بشأن اتجاه أسعار الفائدة العالمية.

أداء الأسهم الأوروبية

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة عند الإغلاق بعدما جرى تداوله ضمن نطاق نقطتين في أغلب أوقات الجلسة، إذ يوازن المستثمرون بين تلميحات إلى التشديد النقدي من مصرفيين بالبنوك المركزية وبين بيانات تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.

وهبط مؤشر قطاع التعدين 0.4 بالمئة مع انخفاض أسعار المعادن بفعل مخاوف إزاء آفاق الطلب من الصين بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

لكن ارتفاع مؤشر قطاع العقارات 2.7 بالمئة أسهم في إبقاء المؤشر مستقرا، بينما تعافت أسهم قطاع الرعاية الصحية من التراجع الحاد المسجل في الجلسة الماضية.