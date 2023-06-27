الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة بصدارة فينتك وايز

صعدت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء بعد أن ظلت متراجعة خلال معظم الجلسة، بدعم من سهم فينتك وايز وسط متابعة المستثمرين تعليقات المصرفيين في منتدى للبنك المركزي الأوروبي.

وجاء أداء القطاعات مختلطا، إذ قادت البنوك المكاسب مسجلة صعود بنسبة 1%، بينما هبطت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 1.12%.

وأدت الآمال الناجمة عن توقعات مبشرة للاقتصاد الصيني إلى ارتفاع أسعار المعادن، في حين تراجعت أسهم جيه.دي سبورتس حتى بعد أن أبقت الشركة البريطانية المختصة ببيع الملابس الرياضية بالتجزئة على توقعاتها للأرباح.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% منهيا سلسلة خسائر استمرت 6 جلسات متتالية.

صعود فينتك وايز

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن النمو الاقتصادي للبلاد في الربع الثاني سيتجاوز الربع الأول، ومن المتوقع أن يتحقق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ 5%، وفق رويترز.

وارتفع سهم فينتك وايز لتحويل الأموال عبر الإنترنت بنسبة 16% بعد أن حقق أرباحا إجمالية بنسبة 73% ونموا في أعداد العملاء بنسبة 34%.

و حصل المؤشر الأوروبي على دفعة كبيرة من القطاع المالي بقيادة مكاسب شركات تركز على الصين بما في ذلك شركة التأمين برودنشال.

وركز المستثمرون أيضا على تعليقات أدلت بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر في سينترا اليوم للإطلاع على المزيد من الدلائل على السياسة النقدية المستقبلية.

وقالت لاجارد إن التضخم لا يزال مرتفعا في منطقة اليورو ولن يتم إعلان الانتصار عليه قريبا.

وتراجعت أسهم جيه.دي سبورتس 4.1% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن تراجع أعمالها في أميركا الشمالية في يونيو.