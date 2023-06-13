الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية من منطقة اليورو قبل اجتماع المركزي الأوروبي الخميس.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.55% أو نقطتين تقريبًا إلى 463.2 نقطة، إثر مكاسب لقطاعات الطاقة والتعدين والبنوك.

تقييم بيانات اقتصادية من منطقة اليورو

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.30% (+24 نقطة) إلى 7594 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 0.85% (+132 نقطة) مسجلًا 16230 نقطة، كما زاد “كاك” الفرنسي 0.55% (+40 نقطة) عند 7290 نقطة.

وبحسب مؤشر “زد إي دبليو”، تراجعت معنويات خبراء الأسواق المالية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال يونيو عند -10 نقاط وهو أقل بمقدار 0.6 نقطة من الشهر السابق.

كما أظهر المؤشر الخاص بثقة الأعمال تحسنًا طفيفًا في معنويات المستثمرين بألمانيا، حيث ارتفع المؤشر عند -8.5 نقطة خلال يونيو من -10.7 نقطة خلال مايو.

بينما أظهر المسح تدهور تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا بشكل حاد للغاية، حيث هبط المؤشر 21.7 نقطة إلى -56.5 نقطة خلال يونيو مع استمرار التحديات، حيث تواجه القطاعات التي تركز على التصدير صعوبات نتيجة لضعف الاقتصاد العالمي.

وبحسب مكتب الإحصاء الفيدرالي، تباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في ألمانيا إلى 6.3% خلال مايو على أساس سنوي، مع تراجع الزيادات في أسعار الطاقة.

وعلى صعيد المملكة المتحدة، تراجع معدل البطالة إلى 3.8% خلال الربع المنتهي في أبريل بخلاف التقديرات بارتفاعه إلى 4%، في أحدث علامة على مدى مرونة الاقتصاد البريطاني في ظل الجهود المبذولة لمواجهة الضغوط التضخمية.

بينما ارتفع عائد السندات البريطانية لأجل عامين ليسجل أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عند 4.73% خلال التداولات، بعد بيانات الأجور القوية التي أشارت لنمو بنسبة 7.2% خلال الربع المنتهي في أبريل، ما يعني استمرار الضغوط التضخمية ومزيدا من الحاجة للتشديد النقدي.