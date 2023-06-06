الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة وسط تقييم البيانات الاقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون استيضاح مسار السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية، وتقييم البيانات الاقتصادية .

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.40% إلى 461.68 نقطة، ليعكس أغلب خسائره المسجلة خلال تعاملات الإثنين.

تقييم البيانات الاقتصادية

وزاد مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.35% إلى 7628 نقطة، فيما صعد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.2% إلى 15992 نقطة، وارتفع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.10% إلى 7209 نقاط.

وقاد قطاع الرعاية الصحية مكاسب الأسهم، مرتفعًا بنسبة 1.25%، فيما تراجعت أسهم النفط والغاز بنسبة 0.3%، وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.

في تقريره الصادر اليوم، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.1% هذا العام من 3.1% في عام 2022، وهذا أقوى قليلاً من توقعاته البالغة 1.7% في يناير.

وأظهرت بيانات وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، استقرار أحجام مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في أبريل مقارنة بالشهر السابق، في حين كان متوقعًا ارتفاعها 0.2%، لكنها تراجعت 2.6% على أساس سنوي.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” أمس، إن هناك “علامات على الاعتدال” في التضخم الأساسي في منطقة اليورو، لكنها أكدت أنه من السابق لأوانه الوصول إلى ذروة.