الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة بدعم من التفاؤل بنتائج أعمال الشركات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الثلاثاء، بدعم تفاؤل الأسواق بنتائج أعمال الشركات في الولايات المتحدة ورغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% أو نقطة واحدة إلى 468.6 نقطة، بعد أن لامس خلال الجلسة أعلى مستوى في 14 شهرًا عند 469.8 نقطة.

نتائج أعمال الشركات

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.4% (+29 نقطة) إلى 7909 نقاط، وصعد “داكس” الألماني 0.6% (+93 نقطة) مسجلًا 15.882 ألف نقطة، كما زاد “كاك” الفرنسي 0.5% (+35 نقطة) عند 7533 نقطة، ليسجل مستوى قياسياً جديداً.

وسجل قطاع البنوك في البورصات الأوروبية مكاسب ملحوظة اليوم، بدعم نتائج أعمال إيجابية للمصارف في الولايات المتحدة عن الربع الأول من العام الجاري.

كما استفادت الأسهم الأوروبية ببيانات أظهرت نمو اقتصاد الصين بنسبة 4.5% في الربع الأول من العام الجاري، متفوقًا على التوقعات البالغة 4%.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية في أوروبا، تراجعت الثقة في اقتصادات منطقة اليورو بشكل حاد خلال مسح أبريل، حيث سجل مؤشر “زد إي دبليو” تدهورًا عند 6.4 نقطة بعكس توقعات الارتفاع عند 19.8 نقطة، وكذلك انخفض المؤشر في ألمانيا عند 4.1 نقطة بتراجع 8.9 نقطة عن مارس.

وعلى صعيد سوق العمل في المملكة المتحدة، ارتفع معدل البطالة في الفترة بين ديسمبر 2022 وفبراير 2023 بمقدار 0.1% ليصل إلى 3.8%.