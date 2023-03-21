الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة مع انحسار المخاوف بشأن أزمة المصارف الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف حيال أزمة المصارف الأوروبية بعد أن بدأت الأزمة في البنوك الأمريكية.

أزمة المصارف الأوروبية

وتدخلت السلطات التنظيمية السويسرية لتنفيذ دمج بين بينكي يو بي إس وكريدي سويس مقابل 3.2 مليار دولار، بعد أزمة ثقة تعرض لها الأخير كادت أن تؤدي إلى انهيار الثقة في المصارف الأوروبية.

وفي غضون ذلك صدرت اليوم مجموعة من البيانات الأوروبية، والتي جاءت في مجملها دون التوقعات لتؤكد على صعيد آخر اهتزاز ثقة المستثمرين في اقتصاد القارة العجوز.

وارتفع مؤشر داكس الألماني خلال هذه اللحظات، وقبيل نهاية تعاملات الثلاثاء، في حدود 2% متجاهلا تضرر معنويات المستثمرين، ليربح 301 نقطة وصولا إلى مستويات 15235 نقطة.

وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني، على الرغم من البيانات السلبية بشأن الإقراض، ليقفز المؤشر بنسبة 2% رابحًا 150 نقطة وصولا إلى مستويات 7552 نقطة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء.

وفي غضون ذلك ارتفع كاك 40 الفرنسي، رغم تراجع مبيعات السيارات الجديدة، في إشارة إلى تراجع قدرة المواطن الشرائية، وزاد المؤشر 1.9% أو ما يعادل 130 نقطة.

وارتفع مؤشر يورو ستوكس 600 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.8% أو ما يعادل 8 نقاط وصولًا إلى مستويات 445 نقطة.

التوقعات الاقتصادية

وكشف استطلاع ZEW للمعنويات الإقتصادية (مارس)، اليوم الثلاثاء، عن بيانات دون التوقعات، بعد تسجيل 10 نقاط مقابل توقعات بتسجيل 16 نقطة، ومقابل توقعات فعلية خلال فراير عند 29.7 نقطة.

وسجل مؤشر ZEW الألماني للتوقعات الإقتصادية الحالية (مارس)، انخفاضًا بواقع 46.5 نقطة مقابل توقعات بتحقيق تباطؤ بلغت 44.3 نقطة، ومقابل توقعات فعلية خلال فبراير عند 45.1 نقطة.

وعلى صعيد بيانات مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد الألماني (مارس) إجمالًا فقد سجل 13 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 17.1 نقطة، ومقابل قراءة فعلية 28.1 نقطة خلال فبراير.

وكشفت بيانات تسجيل السيارات (شهريا) (فبراير) في المملكة المتحدة عن تراجع بنسبة 43.6% مقابل ارتفاع 2.7% في يناير الماضي.

بينما كشف صافي اقتراض القطاع العام (فبراير) البريطاني، عن تسجيل ارتفاع بقيمة 15.56 مليار دولار، مقابل توقعات باقتراض 10.1 مليار دولار، ومقابل تراجع في الاقتراض الفعلي خلال يناير بقيمة 9.1 مليار دولار.

وفي إيطاليا نما تسجيل السيارات الإيطالية (شهريا) (فبراير) بنسبة 1.4% مقابل نمو بنسبة 22.4% خلال يناير الماضي.