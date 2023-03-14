الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة مع هدوء نسبي للمخاوف بشأن النظام المصرفي

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الثلاثاء على ارتفاع، مع هدوء نسبي للمخاوف المتعلقة بالنظام المصرفي وعقب صدور بيانات التضخم الأمريكي.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.5% أو ما يعادل 6 نقاط مسجلًا 449.5 نقطة.

الأسهم الأوروبية

كما زاد “فوتسي 100” البريطاني 1.2% (+88 نقطة) إلى 7637 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 1.8% (+273 نقطة) عند 15.232 ألف نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي 1.9% (+130 نقطة) مسجلًا 7141 نقطة.

وتتبعت البورصات الأوروبية حالة التعافي في “وول ستريت” اليوم، حيث صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 1% خلال التداولات.

وصعد قطاع البنوك في أوروبا بأكثر من 2% اليوم، بعد أن شهد أمس أسوأ أداء يومي في عام؛ على خلفية القلق المرتبط بانهيار “سيليكون فالي بنك”.

على جانب آخر، تباطأ التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 6% في فبراير الماضي، مقابل 6.4% في يناير.