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الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة مع هدوء نسبي للمخاوف بشأن النظام المصرفي

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تتبعت البورصات الأوروبية حالة التعافي في “وول ستريت” اليوم

الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة مع هدوء نسبي للمخاوف بشأن النظام المصرفي
أيمن عزام

أيمن عزام

9:04 م, الثلاثاء, 14 مارس 23

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الثلاثاء على ارتفاع، مع هدوء نسبي للمخاوف المتعلقة بالنظام المصرفي وعقب صدور بيانات التضخم الأمريكي.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.5% أو ما يعادل 6 نقاط مسجلًا 449.5 نقطة.

الأسهم الأوروبية

كما زاد “فوتسي 100” البريطاني 1.2% (+88 نقطة) إلى 7637 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 1.8% (+273 نقطة) عند 15.232 ألف نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي 1.9% (+130 نقطة) مسجلًا 7141 نقطة.

وتتبعت البورصات الأوروبية حالة التعافي في “وول ستريت” اليوم، حيث صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 1% خلال التداولات.

وصعد قطاع البنوك في أوروبا بأكثر من 2% اليوم، بعد أن شهد أمس أسوأ أداء يومي في عام؛ على خلفية القلق المرتبط بانهيار “سيليكون فالي بنك”.

على جانب آخر، تباطأ التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 6% في فبراير الماضي، مقابل 6.4% في يناير.

أيمن عزام

أيمن عزام

9:04 م, الثلاثاء, 14 مارس 23