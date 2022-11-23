الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة بدعم من مكاسب قطاع النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء 22 نوفمبر، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع النفط والغاز التي ارتفعت بنحو 4.7% بعد نفي السعودية تقريراً يفيد باحتمالية تعزيز أوبك بلس لإنتاج النفط.

أداء الأسهم الأوروبية

في ختام التعاملات، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.37% إلى 436 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له في 3 أشهر.

وصعد مؤشر داكس الألماني بنحو 0.29% إلى 14422 نقطة، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.35% إلى 6657 نقطة، وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنحو 1.03% إلى 7452 نقطة.

يواصل المستثمرون مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب وتقييم كيف يمكن أن تؤثر على مسار السياسة النقدية من البنوك المركزية.