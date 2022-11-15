الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء مرتفعة بدعم من التفاؤل حيال مسار التضخم

غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة تداولات الثلاثاء؛ بدعم التفاؤل حيال مسار التضخم وبعد بيانات اقتصادية في منطقة اليورو، بحسب وكالة رويترز.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.4% أو ما يعادل نقطة واحدة ليصل إلى 434 نقطة، بينما هبط “فوتسي 100” البريطاني 0.2% (-15 نقطة) مسجلًا 7369 نقطة.

أداء الأسهم الأوروبية الثلاثاء

وارتفع المؤشر الألماني “داكس” بنسبة 0.5% (+65 نقطة) إلى 14.378 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي بنحو 0.5% (+32 نقطة) عند 6641 نقطة.

وتحسنت معنويات المستثمرين في البورصات الأوروبية بعد بيانات أظهرت صعود مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، ما يدعم التكهنات بشأن تباطؤ التضخم.

كما أظهرت بيانات “زد إي دبليو” أن مؤشر ثقة المستثمرين في ألمانيا ارتفع إلى -36.7 نقطة في نوفمبر الحالي، مقابل -59.2 نقطة في أكتوبر، وبأفضل من التوقعات البالغة -50 نقطة.

في حين ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 3.6% في ثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 3.5% في أغسطس، مع صعود عدد العاملين بنحو 74 ألف موظف لمستوى قياسي بلغ 29.8 مليون موظف.