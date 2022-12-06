الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط ترقب قرارات البنوك المركزية

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء السادس من ديسمبر ، مع ترقب قرارات البنوك المركزية الشهر الجاري.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر STOXX600 بنحو 0.56% إلى 438 نقطة، كما انخفض CAC الفرنسي بنسبة 0.14% مسجلاً 6687 نقطة.

أداء الأسهم الأوروبية

وهبط DAX الألماني بنحو 0.72% عند 14343 نقطة، فيما انخفض FTSE البريطاني بنسبة 0.61% مسجلاً 7521 نقطة.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا خسائر البورصة الأوروبية إذ تراجعت بنحو 1.5%، كما هبطت أسهم شركات الخدمات المالية بنسبة 1.4%.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن إثارة الخوف في فرنسا بشأن حالة قطاع الطاقة أمر “عبثي” مشدداً على أن بلاده ستجتاز هذا الشتاء رغم التوترات التي تشهدها سوق الطاقة

ترقب قرارات البنوك المركزية

فيما صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنه على الاتحاد الأوروبي “تبسيط وتكييف” قواعده بشأن مساعدات الدول في الاتحاد لمواجهة الآثار التنافسية لحزمة المناخ الأميركية الجديدة البالغة 369 مليار دولار.

فيما أعلن فيليب لان رئيس الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي بأنه سيكون هناك حاجة إلى رفع معدل الفائدة العديد من المرات لخفض التضخم، متوقعاً في الوقت نفسه اقتراب التضخم من الذروة في منطقة اليورو.