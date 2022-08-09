الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة شركات التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأوروبية عند ختام تعاملات جلسة الثلاثاء التاسع من أغسطس بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا التي تراجعت بنحو 3.2%، ورغم مكاسب أسهم شركات النفط والغاز التي ارتفعت بنسبة 1.2%.

وفي نهاية جلسة التداولات، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.62% إلى 436 نقطة فيما تراجع مؤشر داكس الألماني بنحو 1.12% عند 13534 نقطة.

الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء

وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بأقل من 0.1% إلى 7488 نقطة وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.53% عند 6490 نقطة.

وتتجه الأنظار الأسبوع الجاري نحو تقرير التضخم الأميركي والمقرر صدوره غداً الأربعاء والذي يعد محركاً رئيسياً لقرارات الاحتياطي الفدرالي.

فيما كشفت البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة بنحو 1.6% في يوليو.

وتراجع سهم الشركة المقدمة لخدمات مساحات العمل IWG بنحو 11% بعدما كشف عن نتائج أعمالها النصف فصلية.