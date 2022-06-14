الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة شركات التجزئة

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الرابع عشر من يونيو بعدما قفز مؤشر ستوكس 600 بنحو 1% في بداية الجلسة، وقادت أسهم شركات التجزئة الخسائر إذ تراجعت بنسبة 2%.

وتفاعل السوق مع توقعات بزيادة حادة لمعدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، إذ تشير بعض التقديرات إلى زيادة قدرها 75 نقطة أساس.

تراجع الأسهم الأوروبية

كما أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 دخل السوق الهابط رسمياً أمس الإثنين بعد تراجعه بأكثر من 20% منذ يناير .

ويعقد بنك إنكلترا اجتماع سياسته النقدية يوم الخميس المقبل وسط توقعات بزيادة الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

فيما أظهرت بيانات رسمية في ألمانيا اليوم تسارع التضخم بأكبر وتيرة في 5 سنوات مسجلاً 7.9% في مايو على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات في المملكة المتحدة ارتفاع هامشي لمعدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل بنحو 3.8%.

هذا وتراجع سهم شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية Atos بنحو 23% بعدما أعلن رئيسها التنفيذي رودولف بيلمر أنه ينوي الاستقالة من منصبه.