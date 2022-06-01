الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط ضعف مبيعات التجزئة

تراجعت الأسهم الأوروبية ، اليوم الأربعاء ، إذ أدى ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتباطؤ نشاط المصانع في منطقة اليورو إلى إثارة المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وسط ارتفاع التضخم القياسي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحداً% بعد أن زاد بما وصل إلى 0.4% في وقت سابق من اليوم. وخسر المؤشر 1.6% خلال شهر مايو بعد أن أثار ارتفاع التضخم المخاوف من تدخل عنيف من جانب البنك المركزي.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وأظهرت بيانات تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا 5.4% في أبريل، أي بأكثر من المتوقع، بينما تباطأ نمو النشاط الصناعي في منطقة اليورو الشهر الماضي بعد أن واجهت المصانع نقصاً في الإمدادات وارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.

وتوقع الاقتصاديون في دويتشه بنك أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وقادت أسهم شركات السفر والقطاع العقاري المؤشر ستوكس 600 نحو الانخفاض.

كما نزل المؤشر فاينانشال تايمز واحداً% والمؤشر داكس الألماني 0.3%.

وارتفع سهم شركة دكتور مارتينز البريطانية للأحذية نحو 20% بعد أن توقعت نمواً أكبر في إيراداتها السنوية نتيجة رفع الأسعار لمواكبة التضخم وزيادة المبيعات.

وهبط سهم دي.دبليو.إس، ذراع دويتشه بنك لإدارة الأصول، 6.2% بعد أن قال الرئيس التنفيذي إنه سيتنحى عن منصبه الأسبوع المقبل، إذ تواجه الشركة اتهامات بتضليل المستثمرين بشأن استثمارات «خضراء».