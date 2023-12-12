الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء متراجعة وسط ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت الأسواق الأوروبية اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين العالميين لأحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة وبدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

بحسب وكالة سي إن بي سي، فقد أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مؤقتًا منخفضًا بنسبة 0.23%، مع خسارة قطاع النفط والغاز 1.28%.

ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وفي الوقت نفسه في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم مراقبته عن كثب بنسبة 0.1٪ في نوفمبر و3.1٪ عن العام الماضي.

الاقتصاديون توقعوا عدم تحقيق مكاسب ومعدل سنوي قدره 3.1٪، وفقًا لمسح مؤشر داو جونز.

وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين، حيث سيناقش أحدث سياسة لسعر الفائدة ويصدر توقعات اقتصادية.

وارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ اليوم إذ قادت الأسهم اليابانية المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وارتفعت الأسهم الأمريكية في التعاملات الصباحية بعد بيانات التضخم.