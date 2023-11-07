الأسهم الأوروبية تغلق الثلاثاء متراجعة بقيادة المؤشر الإيطالي

سجلت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائر ملحوظة بنهاية تداولات اليوم الثلاثاء، بقيادة المؤشر الإيطالي ، إذ انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة تصل إلى 0.2%.

وخالف المؤشر الألماني داكس الأسهم الأوروبية، إذ ارتفع بنحو 0.1% في ختام التعاملات.

وسجل المؤشر البريطاني فوتسي 100 ونظيره الإسباني IBEX أقل الخسائر بين مؤشرات الأسهم الأوروبية بتراجعات بلغت 0.1% فقط.

وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة تصل إلى 0.4% عند الإغلاق.

تراجع المؤشر الإيطالي

وقاد المؤشر الإيطالي MIB خسائر الأسهم الأوروبية بنهاية التداولات وبنسبة تصل إلى 0.6%.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الأسهم الأوروبية قد تراجعت عند إغلاق جلسة تعاملات أمس الاثنين، وذلك بعدما كانت قد سجلت أكبر قفزة أسبوعية في نحو 7 أشهر بالأسبوع الماضي، وذلك بعد بيانات ضعيفة، ووسط انخفاض لقطاع العقارات ورغم مكاسب شركة رايان إير.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2% بعد أن قفز أكثر من 3% بالأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع تفاؤل المستثمرين بسلسلة من الأرباح القوية ومؤشرات على نهاية تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى.